KPN mag weer gekocht worden!

De telecomsector was jarenlang booming en de sector waar je in moest zitten als je geld wilde verdienen. Tijdens de hoogtijdagen stond KPN in 2000 op 74 euro, dit was in maart 2000. In september 2001 noteerden we op 1,98 euro. Vervolgens kwam Ad Scheepbouwer aan het roer en schoot de koers omhoog richting 14 euro. Dit was in 2007. Tot en met 2011 zagen we KPN bewegen tussen globaal de 8 en 14 euro.

Hevige concurrentie

Vervolgens zagen we in 2013 wederom een nieuwe bodem rond de 1,50 euro en bewegen we nu al jaren tussen globaal 2,50 en 3,00 euro. In 2016 zagen we even een opleving naar 3,70 euro, om vervolgens in februari van dit jaar rond de 2,50 euro weer een bodem neer te zetten. Nieuwe technieken en licenties kosten bij telecombedrijven meteen miljarden en de concurrentie is hevig. De 5G-frequenties worden in 2019 geveild.

De diverse waakhonden hebben er ook toe bijgedragen dat in Europa er steeds goedkoper gebeld kan worden, dat u zelf merkt als u op vakantie bent. De vaste verbindingen zijn door de opkomst van de mobiele telefonie ook een heel stuk minder geworden. KPN begeeft zich inmiddels ook in televisieland en daar liggen uiteraard heel mooie kansen met de nieuwe technieken die eraan zitten te komen. De jeugd van tegenwoordig kijkt ook steeds meer online via YouTube naar allerlei items en we zien dat de bekende YouTubers inmiddels miljoenen volgers hebben.

iPhone 8

Afgelopen week lanceerde Apple een drietal nieuwe toestellen, waarbij het paradepaard over de 1000 euro gaat kosten. Op zich opmerkelijk dat je een telefoon koopt die eigenlijk na één jaar al verouderd is en vervolgens niks meer waard is. Voor Apple is dit een miljardenbusiness.

Het zorgt er wel voor dat ook bij KPN de orders inmiddels binnenstromen en het aandeel KPN komt hierdoor steeds meer even in the picture te staan. Ik verwacht dan ook dat de koers de komende maanden verder omhoog kan waarbij we op korte termijn weerstand hebben op 3,20 euro en voor de langere termijn komt de 3,70 euro weer in het vizier.

