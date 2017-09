Vijf tips voor tijdens een bullmarkt op leeftijd

Dit betekent echter niet dat beleggers naar de zijlijn moeten gaan, schrijft columnist Michael Brush op MarketWatch.

De meeste stierenmarkten sterven door de ontrafeling van een excessieve opbouw in de markt die de economie in haar val meesleurt, zoals de internetzeepbel of de kredietbubbel. Een oververhitte inflatie en te vroege renteverhogingen door de Fed zijn een andere 'killer' van de economie. Geen van deze voorwaarden ligt volgens Brush aan de horizon.

Stierenmarkten nemen op hogere leeftijd wel nieuwe gedaantes aan. Het is volgens Brush dan ook belangrijk dat beleggers zich correct positioneren voor wat er komen gaat.

De inflatie zal door de lage werkloosheid en de hogere lonen toenemen, waardoor de Fed vaker de rente zal verhogen. Dit is volgens Brush typerend voor een ouder wordende stierenmarkt. Hij somt vijf stappen op die beleggers moeten nemen om hun portefeuille aan te passen.

1. Positioneer voor zwakkere dollar

Veel mensen denken dat hogere rentetarieven goed zijn voor de dollar omdat ze beleggers aantrekken om Amerikaans schuldpapier te kopen. Dit is volgens Brush echter de verkeerde visie. Het is belangrijker om te kijken waarom de rente oploopt. Als de Fed de rente opschroeft vanwege inflatie, is dat slecht voor de dollar. Inflatie erodeert de waarde van de dollar en daardoor willen beleggers juist de munt verkopen. Dit is het meest waarschijnlijke scenario voor de dollar, aangezien de inflatie stijgt.

Beleggers kunnen deze trend bespelen door een ETF te kopen die is gepositioneerd tegen de dollar, zoals de PowerShares DB US Dollar Bearish ETF. Ook zouden beleggers kunnen overwegen om zaken te kopen die historisch goed presteren als de dollar verzwakt, zoals grondstoffen, energie en goud.

2. Koop opkomende markten

Economieën van opkomende markten zijn meestal grondstofgedreven. Een zwakke dollar helpt deze markten omdat het de prijzen van grondstoffen stuwt. Ze hebben ook een brede industriële basis. Wanneer er inflatie is, stijgen de prijzen daar meer dan aan de consumentenkant en zijn economieën met veel industrie in het voordeel. Ook zijn de aandelen in opkomende markten goedkoper dan Amerikaanse aandelen.

3. Koop smallcaps

Kleine bedrijven hebben de neiging om de kosten beter te beheersen dan grote bedrijven. Dit betekent dat ze een grotere operationele hefboom hebben, zodat ze meer profiteren van inflatie dan grote bedrijven. De kleinere bedrijven, die dit jaar sterk zijn achtergebleven bij de grote bedrijven, zouden het voortouw kunnen nemen.

4. Koop financiële aandelen

Wanneer de economie sterk genoeg is om de inflatie en de rentetarieven op te drijven, wordt de yieldcurve of rentetermijnstructuur doorgaans steiler. Dit betekent dat de lange rente sneller stijgt dan de korte rente. Dat is positief voor de banken die hun marges en winstgevendheid daardoor zien stijgen.

5. Koop industriële bedrijven

Wanneer de inflatie oploopt, kunnen industriële bedrijven de prijzen meer verhogen dan op consumenten gerichte bedrijven omdat consumenten meer prijsgevoelig zijn. Een voorbeeld van zo'n bedrijf is Reliance Steel. Het verkoopt en distribueert gefabriceerde metalen componenten die in een verscheidenheid van industrieën worden gebruikt.

Tot slot geeft Brush nog een tip in het kader van wat beleggers beter kunnen vermijden als de inflatie oploopt en de rente stijgt. Dat zijn obligaties en obligatie-achtige aandelen, of dividendaandelen. Die hebben namelijk de neiging om slechter te presteren en het dividend lijkt minder aantrekkelijk als de rentetarieven oplopen.

