Dit bitcoinfonds daalde 50 procent in waarde

De koersval hangt samen met de duikeling van bitcoin, die door negatieve berichtgeving bijna een derde minder waard is geworden, schrijft MarketWatch.

De bitcoin daalde in korte tijd van meer dan 5000 dollar tot zo'n 3000 dollar. Dit komt vooral door maatregelen van de Chinese autoriteiten. Net als veel andere landen ziet China cryptomunten als een bedreiging voor de financiële stabiliteit.

China pakt bitcoin aan

China zou van plan zijn om binnenlandse bitcoin-beurzen te sluiten. Zo liet BTC China, een van de grootste Chinese handelsplatforms voor het digitale betaalmiddel, weten dat het de handel eind deze maand onder druk van de overheid staakt.

Eerder besloot China al de zogenoemde initial coin offerings (ICO's) te verbieden. Dat is een populaire manier voor technologiebedrijven om financiering op te halen door een nieuwe cryptomunt uit te geven.

Bitcoin is fraude en tulpenmanie

Ook topman Jamie Dimon van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase uitte onlangs zware kritiek op bitcoin. Hij omschreef bitcoin als pure fraude en vergeleek de cryptomunt met de Nederlandse tulpenmanie in de zeventiende eeuw, waarbij speculanten absurd hoge bedragen neertelden voor bloembollen.

De Bitcoin Investment Trust (GBTC) werd verhandeld tegen een forse premie ten opzichte van de net asset value. Dat is de intrinsieke waarde, ofwel de waarde van de onderliggende bezittingen die bij GBTC uit bitcoins bestaat. Aan het begin van de september werd het fonds verhandeld voor meer dan 1000 dollar. Dat is een premie van ongeveer 130 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde.

De intrinsieke waarde van GBTC is door de daling van bitcoin inmiddels gedaald naar circa 311 dollar, maar beleggers zijn nog altijd bereid om 518 dollar te betalen voor het fonds. Dat is volgens FactSet een premie van 60 procent.

Halvering

Volgens analist Sumit Roy van ETF.com heeft de koersdaling van GBTC vooral te maken met de val van bitcoin, maar komt het ook doordat veel handelaren short zijn gegaan in het fonds, waardoor de premie is gezakt. Met een shortpositie wordt gespeculeerd op een koersdaling.

Ondanks dat de koers van GBTC in de afgelopen weken is gehalveerd staat het aandeel voor dit jaar nog altijd op een winst van 320 procent. Het enorme verschil tussen de aandelenkoers van GBTC en zijn onderliggende waarde heeft de aandacht getrokken van de beroemde investeerder Andrew Left, die een shortpositie heeft genomen in GBTC. Volgens hem is het fonds de meest gevaarlijke manier om bitcoin te bezitten.

Koersdaling cryptomunt

Het beleggingsfonds GBTC is momenteel het enige fonds waarin investeerders een shortpositie kunnen nemen om zo te gokken op koersdaling van de cryptomunt. Left verwacht dat de premie waartegen GBTC momenteel wordt verhandeld, zal afnemen wanneer er meer concurrerende fondsen op de markt komen.

Daarnaast wacht de markt al een tijd op de komst van een bitcoin-ETF. Tot nu toe heeft de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission echter een aantal voorstellen van dergelijke ETF's geweigerd, waaronder die van de Winklevoss-tweeling.