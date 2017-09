De 10 populairste Duitse aandelen bij Nederlandse beleggers

Net als in veel andere landen kiezen ook Nederlandse aandelenbeleggers vooral voor bedrijven op de thuismarkt. Toch is Duitsland al jaren een populair beleggingsland. En die populariteit neemt toe: sinds begin 2015 zijn beleggingen van Nederlanders in Duitse bedrijven met 40 procent toegenomen. Dat is duidelijk meer dan de 30 procent groei van het belegd vermogen in Nederlandse aandelen in diezelfde periode.

BMW bovenaan

Welke aandelen zijn dan favoriet? Het blijkt dat Nederlanders met name voor de bekende, industriële namen gaan. Dit zijn op basis van het totaal belegd vermogen op Binck beleggingsrekeningen de tien populairste Duitse bedrijven:

BMW Volkswagen Daimler Bayer Siemens Allianz BASF Deutsche Bank Adidas SAP

Wat opvalt is de top drie, die volledig bestaat uit autobouwers. Voor het uitbreken van het dieselschandaal in september 2015 was Volkswagen nog het populairst. Door de enorme koersval, een halvering ten opzichte van medio 2015, moest Volkswagen deze eerste plaats afgeven aan BMW.

Toch zijn er veel beleggers die het bedrijf trouw blijven. Als het gaat om het aantal particulieren dat aandelen Volkswagen bezit, staat het bedrijf nog steeds aan kop. Dit aantal wijkt nauwelijks af van het aantal beleggers dat vlak voor dieselgate aandelen Volkswagen bezat.

Geen zorgen om verkiezingen

Verder blijkt dat Nederlandse beleggers zich geen grote zorgen maken over de impact van de Duitse verkiezingen op het beursklimaat. Slechts één op de twaalf denk dat de verkiezingen van grote invloed kunnen zijn.

Een overgrote meerderheid (93 procent) verwacht dan ook dat Merkel de verkiezingen gaat winnen en aan zal blijven. Slechts 7 procent denkt dat Schulz aan het langste eind trekt.

Tot slot nog een aardige toevoeging: ieder land heeft zo zijn eigen beurswijsheden en gezegden, maar deze Duitse wijsheid lijkt de Nederlanders op het lijf geschreven: Dividende gut, alles gut.