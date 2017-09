Zo maak je slechte timing op de beurs weer goed

Toch blijkt uit een recente studie van fondsonderzoeker Morningstar dat beleggers langzaamaan iets beter worden in het op het juiste moment kopen en verkopen. Voor die studie onderzocht Morningstar het rendement van beleggers over de hele wereld, van Amerika tot Singapore en Australië.

Daaruit bleek ook dat beleggers overal achterlopen op fondsen door slechte timing. In Singapore deden beleggers het 1,4 procent slechter dan fondsen, in Australie 0,53 procent en in Amerika 0,37 procent.

Beleggers die markt negeren doen het beter

Waarom doen sommige beleggers het beter dan anderen? Uit onderzoek van Morningstar, waar IEXGeld over schrijft, blijkt dat beleggers die de markt negeren het beter doen. Anderen, die de markt probeerden te timen of hun beleggingen verkochten, deden het minder.

Volgens Russel Kinnel, hoofd onderzoek bij Morningstar, zijn er drie factoren die je rendement bepalen en waarmee je jouw slechte beurstiming enigszins zou kunnen goedmaken:

1. Kosten zijn belangrijk

Beleggers die hun geld in goedkope fondsen hadden zitten, deden het beter dan andere beleggers en bleven minder achter bij fondsen.

Dat zou wel eens kunnen komen doordat de goedkoopste fondsen vaak passieve indexfondsen zijn, die grote delen van de aandelenmarkt of obligatiemarkt volgen. Handelen is duur en omdat deze beleggers minder handelen, maken ze over het algemeen meer rendement.

2. Regelmatig beleggen zorgt voor meer rendement

Als je bijvoorbeeld elke maand wat geld stopt in goedkope fondsen dan koop je niet meer hoog of laag, maar je koopt gewoon gemiddeld. Australische beleggers die deze strategie hanteerden deden het een stuk beter dan gemiddelde beleggers van over de hele wereld.

3. Diversificatie levert wat op

Als je niet constant hoeft te kijken waar de markt staat en beslissingen hoeft te maken over hoe je portfolio samen te stellen met aandelen, obligaties en cash dan wordt je rendement beter.

Elke belegging die al een spreiding in zich heeft, verlaagt niet alleen de bewegelijkheid, maar presteert ook beter. Beleggers die bijvoorbeeld geld steken in een target date fund zijn saai bezig, maar ook slim, zegt Kinnel van Morningstar. Target date funds zijn fondsen waarmee je belegt in een mix van aandelen, obligaties en cash.

Uit de studie van Morningstar bleek ook dat beleggers die minder handelden, meer rendement maakten. De fondsonderzoeker maakte daarom gespreide "niets doen" portfolio's om te zien hoe die het zouden doen in vergelijking met normale rendementen van beleggers.

Dat fonds behaalde een rendement van 5,31 procent, terwijl het gemiddelde rendement van fondsen 5,15 procent was en dat van beleggers 4,36 procent. Dat is gebaseerd op de vijf jaar tot eind 2016.

Het betere rendement van een "niets doen" portefeuille lijkt weinig, maar op de lange termijn kan het veel geld opleveren. Laten we zeggen dat je met 50.000 euro begint en een rendement maakt van 6 procent per jaar en elke maand 500 euro toevoegt.

Je spaarpotje is dan in 2050 1 miljoen euro waard. Maar wat als het rendement 7 procent was? Dan zou je drie jaar eerder aan de 1 miljoen euro komen. En je zou het nog beter doen als je je kosten zou verlagen en meer zou sparen.