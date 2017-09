Dr. Doom negatief op dollar door Trump

Dat zei Marc Faber, schrijver en uitgever van het Gloom, Boom & Doom rapport, tegen Cnbc.

De Amerikaanse dollar kent een lastig jaar. De dollar index, die de waarde van de munt ten opzichte van een mandje van valuta van zes handelspartners weergeeft, is sinds het begin van het jaar met bijna 10 procent gedaald. Tegelijkertijd zorgen waardestijgingen van de euro en de Mexicaanse peso voor extra pijn voor de dollar.

"Ik denk dat de dollar gemakkelijk met 4 tot 5 procent kan terugkomen, of misschien nog meer. Maar op langere termijn ben ik natuurlijk niet optimistisch over de Amerikaanse dollar."

"Je hoeft alleen maar naar de Amerikaanse regering te kijken en het economische beleid, dat niet echt bevorderlijk is de munt op de lange termijn. Ze schieten zichzelf eigenlijk in de voet", verklaarde Faber zijn negatieve visie op de dollar.

Valuta niet begeerlijk

Ondanks zijn pessimisme voor de langere termijn overweegt de Zwitserse investeringsanalist in zijn portefeuille wel een aantal euro's naar dollars te verschuiven.

"De vraag is welke valuta veel beter is dan de Amerikaanse dollar? Ze zijn eigenlijk allemaal niet zo begeerlijk, daarom investeren sommige mensen zwaar in de zogenoemde cryptomunten", zei hij met betrekking tot het geld dat in activa zoals bitcoin vloeit.

Faber investeert zelf niet in cryptomunten, maar hij erkent dat ze mogelijkheden bieden om geld te verdienen. De snelle toename van het aanbod van cryptomunten maakt het voor beleggers echter moeilijk om de waarde van het digitale geld vast te stellen.

Opkomende markten

Faber verwacht daarnaast dat de aandelen in opkomende markten en goud het goed zullen doen. "Actieve managers kunnen goed presteren door stevig in te zetten op opkomende markten."

Zelf is hij op zoek naar aandelen in China, Singapore en Thailand. Zijn positie in obligaties wil Faber niet uitbreiden. "Elk jaar eindigt de looptijd van sommige obligaties en daardoor neemt mijn blootstelling aan obligaties telkens wat af", aldus Faber.

