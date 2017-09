John Beijer tipt 5 Nederlandse en Belgische aandelen

"Wat betreft de AEX is het van belang dat we voorbij de 538 punten komen", steekt Beijer van wal. "Dat is een oude top die we in mei dit jaar bereikten. Als we door die weerstrand breken, zal de uptrend gaan versnellen en komt het eindejaarsdoel van 563 punten, een oude top uit juli 2007, in het vizier."

"Augustus en september zijn vaak de minst presterende maanden van het jaar, maar daarna trekt het bijna altijd aan. Richting het einde van het jaar verwacht ik dus dat we, geholpen door de nog altijd lage rentestanden en weinig alternatieven, op weg kunnen naar de 563 punten."

En welke aandelen zijn Beijer op technisch gebied opgevallen?

Ablynx

"Omdat Belgen doorgaans echte biotech-beleggers zijn, heb ik twee bedrijven uit die sector uitgekozen. Het eerste is Ablynx. Dat aandeel noteert nu rond de 12,45 euro. Ik zie hier positieve ontwikkelingen en veel goed nieuws, maar het aandeel is vrij stabiel gebleven; ten opzichte van Galapagos blijft de stijging wat achter op goed nieuws. Ik verwacht dat we de komende zes maanden verder omhoog kunnen en dat we richting de oude top van 15,91 euro kunnen bewegen."

Galapagos

Dan Galapagos. "Hier ben ik heel positief over. De ontwikkeling van medicijnen die nog in de pijpleiding zitten ziet er veelbelovend uit. Je ziet wel dat dit bedrijf nogal gevoelig is voor nieuwsfeiten. Wanneer het een tijdje stil is rond het bedrijf, zakt de koers wat terug. Zodra er dan goed nieuws te melden is, schiet de koers ineens omhoog. Begin augustus stonden we bijvoorbeeld nog op 64 euro, nu alweer op 85 euro. De koers is hard opgelopen en heeft de top van april gebroken. Ik zou bij 78 euro weer instappen, waarna het aandeel de komende twaalf maanden naar 92 euro op weg kan."

Euronav

"Euronav is een scheepvaartgroep die het transport van olie verzorgt. Dit bedrijf vaart er wel bij als de olieprijs fluctueert of als er een groot verschil zit tussen de koersen van Brent- en WTI-olie. Als daar bijvoorbeeld 2 dollar tussen zit, is het aantrekkelijk om een tanker te huren die olie van A naar B brengt. Nu de olieprijs al langere tijd redelijk rustig beweegt, is Euronav afgegleden naar lagere niveaus. Maar de vraag naar olie gaat aanzwellen en er zal ook meer olie vervoerd gaan worden in 2018. Euronav kan in mijn ogen op weg naar de 8 euro."

