'Markt cryptovaluta vertoont steeds meer kenmerken van zeepbel'

De vermogensbeheerders merken op dat het koersverloop van de belangrijkste cryptomunt, bitcoin, ongekend is en vragen zich af of er sprake is van een bubbel. De prijsontwikkeling van bitcoin lijkt volgens hen nog het meest op de tulpenmanie uit de zeventiende eeuw.

Kenmerken zeepbel

Ook de recente ontwikkelingen rondom de munt vertonen duidelijke zeepbelkenmerken. Optimix wijst op de euforie en de fraude die toeneemt. Ook constateren Alofs, Moen en Westerling dat beleggers via allerlei kanalen worden uitgenodigd in te stappen en dat zij, ondanks dat ze zich niet verdiepen in het product, over elkaar heen rollen om in te stappen in de munt.

Het aantal nieuwe introducties van cryptovaluta roept daarnaast herinneringen op aan de enorme toename van beursintroducties van internetbedrijven in 1999. "En we weten allemaal hoe dat afliep", waarschuwt het drietal.

Onzekere belegging

Cryptovaluta zijn hoe dan ook "een onzekere belegging". Zo zijn er risico's rondom de regulering en kan de veiligheid in gevaar komen. Ook is het niet ondenkbaar dat cryptomunten beleggers een hoop ellende kunnen opleveren. Toch is het goed mogelijk dat de markt eerst nog vervijfvoudigt voordat die decimeert, aldus het drietal.