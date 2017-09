IEA: Wereldwijde olievraag overtreft verwachtingen

Dankzij de sterke vraag in het tweede kwartaal schroefde het agentschap zijn groeitaxaties voor 2017 iets op, meldt CNBC.

De vraag groeide in het tweede kwartaal met 2,3 miljoen vaten per dag, of 2,4 procent. De in Parijs gevestigde organisatie, die veel regeringen adviseert over hun energiebeleid, voorziet nu voor 2017 een olievraag van 97,7 miljoen vaten per dag. Dat is 1,6 miljoen vaten per dag meer dan een jaar geleden, ofwel een groei van 1,7 procent.

Eerder rekende het IEA op een groei van 1,5 miljoen vaten per dag. Voor 2018 wordt een groei voorspeld van 1,4 miljoen vaten per dag.

Herbalancering onderweg

Neil Atkinson, hoofd van de afdeling olie-industrie en markt van het IEA, zei tegen CNBC dat de "vrij robuuste" vraag aantoont dat een herbalancering van de markt "onderweg" is. Ook zijn er volgens Atkinson tal van signalen dat de overtollige voorraden afnemen en de prijzen weer wat in de lift zitten.

Het aanbod werd daarnaast gedrukt door verwoestende orkaan Harvey in de Verenigde Staten, waardoor raffinaderijen moesten sluiten. De orkaan heeft naar schatting in augustus de productie met 200.000 vaten per dag verlaagd, met een verdere productievermindering van 300.000 vaten per dag voor september in het verschiet. De dip in het aanbod zal volgens Atkinson echter geen "blijvende impact" hebben.

De totale wereldwijde olieproductie nam in augustus met 720.000 vaten per dag af. Daarnaast werd bekend dat de productie in de bij OPEC aangesloten landen in augustus voor het eerst sinds maart wat is gedaald.

'Backwardation'

Volgens Atkinson werd deze productieverschuiving al weerspiegeld door de markt, die snel herstelde van de impact van het extreme weer. "Nadat het stof van de orkanen was neergedaald, hebben we de prijs van Brentolie in de afgelopen week zien stijgen. En nog belangrijk is dat de markt nu in "backwardation" is", aldus Atkinson.

Backwardation is een term die op de grondstoffenmarkt wordt gebruikt om de situatie aan te geven waarin de spotprijzen ofwel contante prijzen hoger zijn dan de prijzen die afgegeven worden voor leveringen in de toekomst. "Dat is een signaal dat de markt verkrapt en stevigere prijzen mogelijk onderweg zijn", verklaarde Atkinson.