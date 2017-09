Beleggers verwachten stabiele september

Binck vroeg beleggers wat zij van september verwachten. September is van oudsher een volatiele maand, waarin meer beurscrashes voorkomen dan in andere maanden. Daarnaast is het de eerste maand na het zomerreces. Zorgt dit voor extra spanning bij beleggers?

Sell in May and go away, but remember to be back in September is de beurswijsheid. Maar voor 61 procent van de gevraagde beleggers is september een gewone beursmaand. Bovendien is het niet meer zo normaal om de hele zomer niets te doen in je portefeuille. Een kwart van de beleggers vindt september wel een beetje spannend.

Vertrouwen stabiel

Op een schaal van -10 tot +10 staat het vertrouwen van beleggers deze maand op 4,6. Dat is hetzelfde niveau als vlak voor de zomervakantie, maar als nog lager dan in de maanden voorafgaand aan de zomer.

De Franse markt blijft na de verkiezingszeges van Emmanuel Macron het meest positief (5,4), terwijl Belgiƫ en Italiƫ (3,6 en 2,2) juist wat achterblijven. Maar het algehele beursklimaat blijft positief en daardoor de verwachtingen van de beleggers ook.

De gevraagde beleggers verwachten gemiddeld een stijging van 1,3 procent van de AEX voor de komende maand. Vorige maand verwachtten zij 0,9 procent. Voor de komende drie maanden wordt een groei van gemiddeld 2,5 procent verwacht.

Favoriete aandelen en sectoren

Elke maand wordt onder Nederlandse beleggers gepeild welke AEX- en AMX-aandelen men het liefst zou willen aanschaffen, of juist zou willen verkopen. Ahold Delhaize is deze maand favoriet onder beleggers, terwijl Gemalto de lijst van bij voorkeur te verkopen aandelen aanvoert.

Een ander populair aandeel om te kopen blijft Shell, met 11,6 procent. Daarna volgen op een afstandje Galapagos, ASML, BAM en ArcelorMittal. Maar ook bij de te verkopen aandelen staan Shell en Ahold met 6,0 procent en 8,2 procent. Beleggers zijn dus verdeeld over deze aandelen. Dat is niet gek, wat de olieprijs blijft onzeker voor Shell en Amazon zit Ahold Delhaize flink dwars in de VS.

Daarnaast is gevraagd in welke sectoren beleggers het liefst investeren. Voorheen prijkte de sector technologie nog ruim bovenaan, maar deze staat nu gelijk op 36 procent met pharming. Dat is gek want deze sector wordt gekenmerkt door een hoge beweeglijkheid.