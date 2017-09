DUO-lening gebruiken om te sparen: verstandig?

54% van de studenten gebruikt de rentedragende lening van DUO ook om te sparen, zo blijkt uit een onderzoek van het Nibud onder 1.383 studenten.

Eerst de cijfers. Sinds de studiefinanciering heeft plaatsgemaakt voor een studievoorschot, zijn twee keer zoveel studenten een lening aangegaan. Van de eerste- en tweedejaars in 2015 had 30% een lening. Nu is dat 62%.

Ruim een kwart van de studenten met een studievoorschot leent het maximale bedrag zonder te kijken of ze dit geld echt nodig hebben.

Schuld is normaler

Studenten lijken het normaler te vinden om geld te lenen. Twee jaar geleden vond bijna 30% van de studenten het een probleem om een studieschuld te hebben. Nu is dat nog maar 12%.

Dit alles is reden voor het Nibud om ervoor te waarschuwen dat meer lenen dan u voor uw studie nodig hebt kan leiden tot onnodig hoge schulden. De voorlichtingsorganisatie adviseert om eerst goed te berekenen hoeveel u nodig hebt, voor u aanklopt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Een handig hulpmiddel hierbij is deze rekentool.

Ook is het volgens het Nibud van belang dat u goed beseft dat u een schuld aangaat. Zolang u die twee zaken in acht neemt, hoeft lenen geen probleem te zijn.

Lage leenrente

Normaal gesproken is het niet slim om te lenen om te sparen, aangezien de rente over een lening meestal een stuk hoger is dan de spaarrente. Maar bij studieleningen ligt dat anders. De rente is nu 0%: een tarief waar geen consumptieve lening aan kan tippen. Bovendien zijn de voorwaarden heel soepel. Zo heeft u maar liefst 35 jaar de tijd om de lening terug te betalen.

Maar er zijn wel wat zaken om op te letten. Allereerst moet u beseffen dat die lage rente niet in steen is gebeiteld. Om de vijf jaar wordt het tarief opnieuw vastgesteld. Houd er rekening mee dat de rente op termijn omhoog gaat.

Eigen geld nodig voor hypotheek

Ten tweede is het verstandig om ook te kijken naar uw toekomstige woonwensen. Om de kredietverlening aan banden te leggen, eist de overheid dat u steeds meer eigen geld moet inbrengen bij de aankoop van een huis. Vanaf januari 2018 bedraagt de zogeheten loan-to-value ratio (de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde 100%. Dit betekent dat u dan niet langer bij de bank kunt aankloppen om de bijkomende kosten te lenen, zoals de overdrachtsbelasting, courtage, taxatie- en notariskosten.

"Dat is gemiddeld 5% van de woningwaarde. Voor een huis van 300.000 euro komt dat neer op 15.000 euro", rekent financieel planner Fons de Bilde, eigenaar van Inzicht en Advies in Utrecht, voor. "Die kosten zult u zelf moeten ophoesten."

Dit gaat niet lukken met een lege spaarrekening. "Zelf sparen is voor veel jongeren lastig; niet alleen in hun studententijd, maar ook aan het begin van hun carrière, als ze nog geen hoog inkomen hebben, niet beschikken over een vast contract en in een dure huurwoning wonen", meent De Bilde. "Lenen om te sparen kan dan een optie zijn."

Lees meer op IEXGeld.nl.