'Orkanen op lange termijn boost voor economie'

Dat stelt William Dudley, president van de Federal Reserve in New York, een interview met Cnbc.

Volgens Dudley zijn in eerste instantie zowel de menselijke als de economische schade enorm. "Er is natuurlijk veel schade en de samenleving is ontwricht omdat mensen hun werk niet meer kunnen uitvoeren. Ook zal de prijs van benzine omhoog schieten."

Tijdelijk

Maar ook na zulke grote gebeurtenissen zal de economie weer opkrabbelen. "Eigenlijk zijn de effecten maar tijdelijk", stelt de expert. "Op de lange termijn is het zelfs goed voor de economische activiteit omdat je alle dingen die beschadigd zijn weer moet opbouwen."

Dudley denkt niet dat de economische schade op korte termijn effect zal hebben op het beleid van de Federal Reserve. Hij denkt dat de centrale bank 'relatief snel' zal beginnen met het afbouwen van de 4,5 biljoen dollar grote balans, maar dat de timing van een volgende renteverhoging nog onduidelijk is.

Dovish

Fed-beleidsmakers hintten eerder op nog één verhoging dit jaar. Echter, door zwakke inflatiecijfers is de Fed wat meer 'dovish' geworden, waardoor de markt nu rekent op een volgende verhoging ver in 2018.

Dudley: "Aan de ene kant groeit de economie boven de trend, wat betekent dat we moeten doorzetten. Aan de andere kant ligt de inflatie nog ver beneden ons doel. Het is nog te vroeg om te zeggen wanneer de volgende stap gezet gaat worden."

Boost

De president is verder positief gestemd over de verwachtingen voor de groei. "Ik verwacht dat we begin 2018 de tijdelijke negatieve effecten van deze storm achter ons kunnen laten en dat we de positieve effecten van de wederopbouw kunnen gaan zien in de vorm van een boost voor de economie."