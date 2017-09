Drie aandelen uit de portefeuille van Warren Buffett

Fool.com pikt drie aandelen uit de lijst van 40 bedrijven die Berkshire Hathaway in portefeuille heeft.

IBM

"Het klopt dat Buffett een derde van zijn positie in IBM eerder dit jaar van de hand deed. Toch bedraagt zijn aandeel nog altijd 7,7 miljard, wat een flink bedrag is, ook voor Buffett. De waardering ligt op 10 keer de winst, wat spotgoedkoop is. De consensus op Wall Street is dat IBM weer kan groeien, al zal dat langzame groei zijn."

"IBM's expertise in artificial intelligence (AI) kan over de lange termijn wel uitbetalen. Het bedrijf legde afgelopen jaar het grootste aantal patenten vast van de hele industrie. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te zien dat AI groter gaat worden dan het nu is, en dat is gunstig voor IBM."

"Ook biedt IBM een mooi rendement van 4,16 procent. En met een pay out-ratio van 47 procent is er nog voldoende ruimte over om het dividend te laten blijven groeien."

MasterCard

"Bij MasterCard groeide de winst het eerste halfjaar met 16 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens analisten kunnen de winsten jaarlijks met 15 procent groeien de komende vijf jaar. Er is een aantal trends waar MasterCard van kan profiteren: bijvoorbeeld het feit dat mensen steeds minder cash gebruiken, en het gebruik van creditcards groeit. Daarnaast groeien online verkopen erg hard."

"Daarbij is het niet waarschijnlijk dat MasterCard snel klanten zal verliezen. Winkels en consumenten kennen het bedrijf en haar reputatie. Beloningspunten zorgen er ook voor dat klanten niet snel zullen overstappen naar andere creditcard-aanbieders. Voor de aanwas van nieuwe klanten sluit het bedrijf slimme deals met retailers en onderscheidt het zich van concurrenten met digitale betalingsoplossingen."

Johnson & Johnson

"Berkshire Hathaway is al lange tijd aandeelhouder van Johnson & Johnson, maar Buffett verkocht een groot deel van de stukken in 2012. Waarschijnlijk heeft hij spijt, want het aandeel kreeg er sinds januari 2013 zo’n 80 procent bij."

"Het aandeel is niet de beste koop van de wereld, hoewel de waardering van 17 keer de winst redelijk is. Het is ook niet het beste dividendaandeel, hoewel het dividend aardig is met 2,5 procent. Ook is het geen harde groeier, met 6 procent groei voorspeld voor de komende jaren. Maar het is wel Johnson & Johnson, een heel grote speler in de gezondheidsindustrie met sterke merken, en het is één van de grootste medicijnfabrikanten ter wereld."

"Volgens EvaluatePharma staat Johnson & Johnson op nummer vier van de grote farmaciebedrijven als het gaat om investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Die investeringen zullen zich op de lange termijn gaan uitbetalen."