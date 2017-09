Vier redenen om in goud te stappen

James Luke en Mark Lacey, fondsbeheerders bij Schroders, menen echter dat goud zich in een nieuwe bullmarkt, ofwel een opgaande markt, bevindt. De fondsbeheerders geven vier redenen om hun mening te onderbouwen.

Ten eerste kunnen de wereldwijde rentetarieven volgens hen niet anders dan negatief blijven. Als tweede punt halen de fondsbeheerders aan dat de aandelenwaarderingen hoog zijn en de zelfgenoegzaamheid onder beleggers volop aanwezig is. Ten derde zou de dollar wel eens in een bearmarkt terecht kunnen komen.

Tot slot zou de vraag naar goud vanuit China weer snel kunnen groeien. Zo bleek uit cijfers van de World Gold Council dat de Chinese goudvraag in het eerste kwartaal met 30 procent is toegenomen.

Geopolitieke risico's

Met name de tweede reden is volgens de fondsbeheerders zeer relevant nu de geopolitieke risico’s toenemen door de dreigende chaos in Venezuela en de oplopende spanning tussen Noord-Korea en de VS. Het is mogelijk dat in de komende maanden een geopolitieke gebeurtenis de risicobereidheid bij beleggers doet afnemen. Dan is goud een aantrekkelijk geprijsde verzekeringspolis.

De Amerikaanse aandelenmarkten staan op recordhoogte. En welke waarderingsmethode men ook hanteert, de waarderingen noteren 60 procent tot 100 procent boven het historisch gemiddelde van de afgelopen 90 jaar. Historische analyse wijst ook uit dat de te verwachten rendementen op aandelen erg laag zijn, voor wie vandaag instapt.

Zelfgenoegzaamheid

Naast de hoge waarderingen op de aandelenmarkten speelt de zelfgenoegzaamheid onder beleggers ook een belangrijke rol in de visie van Schroders op goud. De beste tijd om een verzekeringspolis af te sluiten, is wanneer verzekeraars de kans op een calamiteit laag inschatten.

De zogenoemde angstbarometer VIX, die de volatiliteit van de S&P 500 voor de komende 30 dagen meet, noteert op een 27-jarig dieptepunt. De risicoverwachting van beleggers staat daarmee op het laagste punt sinds het bestaan van de index.

Volgens de fondsbeheerders strookt deze lage mate van angst in de markt niet met de extreem hoge aandelenwaarderingen en het feit dat centrale banken wereldwijd het meest extreme monetaire beleid ooit trachten terug te draaien.

Schroders verwacht dan ook dat de volatiliteit op de markten in de komende maanden zal toenemen en de geprijsde aandelen onder druk komen te staan. Goud is daarentegen nu nog relatief laag geprijsd en is daarom aantrekkelijk.

Gespreide portefeuille

De geschiedenis leert dat goud goed kan presteren in tijden van zwakte op de aandelenmarkten. Het edelmetaal fungeert als een veilige haven wanneer de inflatie oploopt en de aandelenrendementen negatief zijn.

De fondsbeheerders van Schroders zijn van mening dat deze relatie zich in de toekomst zal voortzetten. Zij achten het dan ook verstandig om een minimale allocatie in goud of goudaandelen in een goed gediversifieerde portefeuille aan te houden.