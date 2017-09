Fietsen en uitwaaien in de Kop

Ontdek de nazomer in de Kop van Noord-Holland, ga lekker fietsen door de natuur of uitwaaien aan de mooie stranden.

Op de pedalen

Door de gevarieerde natuur is fietsen in de Kop steeds weer een verrassende ontdekkingsreis. Er zijn verschillende routes langs de kust, door de polder of historische dorpen, door bossen of over de duinen.

Kies een van de uitgestippelde themaroutes of volg het knooppuntennetwerk. Onze tip: de Westfriese Omringdijkroute. Een schitterende tocht langs dit wonder van menselijke hand.

Uitwaaien langs de kust

En natuurlijk is het ook langs de stranden nog heerlijk. Wandel met je blote voeten in de branding en geniet van de zonsondergang bij een van de vele strandtenten.

Ook de watersporter kan in de Kop zijn of haar hart ophalen. Zowel langs de Noordzee- als aan de IJsselmeerkust vind je verschillende (kite)surfspots waar je de hele dag je gang kunt gaan.

UitTips

Neem op zaterdag 16 september een kijkje achter de hekken van Den Helder Airport. Tijdens Heldair Show Martiem kun je genieten van de spectaculaire vliegshow, kraampjes, kinderdorp en tentoongestelde helikopters en vliegtuigen.

Hou je meer van bloemen? De Floralia in Nieuwe Niedorp op 16 en 17 september biedt verschillende mozaïeken met kleurige dahlia’s. Verder is er muziek en straattheater, mooie waterornamenten en op zondag is de Floralia Fair.

Nog veel meer ideeën voor een dagje uit in de Kop van Noord-Holland zijn te vinden op: dagjeuitindekop.nl.