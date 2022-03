Hoe werkt dat eigenlijk, verslag doen van een oorlog zoals die in Oekraïne? Samensteller voorpagina Matthijs le Loux, een van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse berichtgeving, legt het uit.

Tijdens een oorlog (of een andere grote nieuwsgebeurtenis) denk je natuurlijk eerst aan de verslaggevers ter plaatse. Die zijn waardevol met het oog op interviews met betrokkenen en sfeerimpressies, maar natuurlijk ook omdat ze kunnen laten zien dat we aanwezig zijn op de plek waar het gebeurt. Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen houdt voor NU.nl een dagboek bij vanuit het belegerde Kiev en geeft inzicht in hoe het daar is voor de inwoners die nog niet zijn gevlucht.

Voor het volgen van het bredere oorlogsverloop zijn verslaggevers vaak aangewezen op dezelfde bronnen als de redactie in Hoofddorp, waar we ons geen zorgen hoeven te maken over stroomstoringen, beschietingen en alle andere chaos die bij een oorlog hoort. Het leeuwendeel van onze berichtgeving wordt dus verzorgd vanuit het veilige Nederland.

Hoe doen we dat precies? Het komt neer op het verzamelen, filteren en verifiëren van bronnen. Dat kunnen de uitspraken van belangrijke regeringsleiders zijn, die altijd via meerdere kanalen tot ons komen, maar het kan ook gaan om duiding door een expert of een Twitter-bericht met een nieuwswaardige video. Er is een enorme informatiestroom, en het is ons werk om daaruit te distilleren wat jij moet weten om de oorlog zo goed mogelijk te begrijpen en je dat op een feitelijke en heldere manier te vertellen.

Om dat te bereiken, werkt NU.nl internationaal samen met de grote persbureaus Reuters en AP en in Nederland met het ANP - allemaal betrouwbare bronnen met veel verslaggevers in dienst.

Maar onze redacteuren en eigen verslaggevers jagen het nieuws ook zelf na en bellen met deskundigen om dat te duiden. Dat gebeurt vaak aan de hand van vragen die we binnenkrijgen. We houden een liveblog met de laatste ontwikkelingen bij, schrijven nieuwsberichten, achtergronden en analyses, maken nieuws- en uitlegvideo's en verzorgen de nieuwsbulletins op Qmusic.