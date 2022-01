Een veelbesproken rubriek van NU.nl is Achterklap. De artikelen worden maandelijks maar liefst 35 miljoen keer gelezen. Als je flink naar beneden scrolt, lees je persoonlijk verhalen van beroemde mensen. Dat varieert van scheiden en trouwen tot het bekendmaken van een burn-out. De verhalen hebben één ding gemeen: ze gaan over de dingen die iemand tot een persoon maken.

Lara Zevenberg is de coördinator van de entertainmentredactie en zij geeft ons een inkijkje in de werkzaamheden rond Achterklap. Wat houdt deze rubriek precies in? En waarom brengt NU.nl dit soort nieuws?

"Wij vinden het goed om de verhalen op Achterklap te brengen, omdat die de menselijke kant van beroemdheden laten zien. Wij schrijven hun persoonlijke verhaal op een nette manier, zonder haat en zonder roddels, en daarom kan het. Iemand geeft iets van zichzelf en wij zien het daarom als onze plicht om te zorgen dat alle partijen zich prettig voelen bij een verhaal. Er moet rekening worden gehouden met de impact op iemands persoonlijke leven. Ook vragen wij ons altijd af hoe belangrijk het bericht is voor de lezer en hoe zeker wij zelf zijn van onze informatie. Daarnaast zijn wij een nieuwssite, dus wat wij schrijven heeft ook effect op de geloofwaardigheid van de rest van de pagina.

Voor onze content kijken we naar RTL Boulevard en Shownieuws, nemen we interviews af, zijn we actief op Instagram en houden we onze oren en ogen altijd open. We hebben intussen voelsprieten ontwikkeld waarmee we kunnen inschatten dat iets een goede insteek is voor een bericht. Het is belangrijk dat we iets persoonlijks brengen dat nog niet bekend was en dat kan van alles zijn. Dat iemand gaat trouwen of dat iemand vertelt hoe hij/zij zich voelt. Het is de kunst om een mooie afwisseling tussen serieuze en gezellige artikelen te hebben. Het gaat bij ons in ieder geval altijd om de persoon zelf en niet om wat die persoon doet.

Wij benaderen zelf personen voor interviews, maar wij krijgen ook genoeg verzoeken. Het is geven en nemen. Vaak vragen we mensen die op dat moment in de picture zijn, bijvoorbeeld omdat ze op dat moment meedoen aan meerdere televisieprogramma's. We laten ons leiden door het interview en gaandeweg wordt bepaald wat de titel van een bericht moet zijn. Iemand kan zichzelf tijdens een gesprek soms meer blootgeven dan je van tevoren verwacht en dan heb je Achterklap-waardig materiaal in handen.

Instagram is een belangrijke raadgever, vooral als de persoon in kwestie of het management niet wil reageren. We hebben een behoorlijk netwerk opgebouwd na al die jaren Achterklap, dus vaak kunnen we iemand persoonlijk benaderen. Maar soms, meestal als het om een pijnlijk onderwerp gaat, is het lastig om contact te krijgen. Dan is Instagram heel handig. We kunnen jaren terug en zo zien wie er toen met wie contact had. Ook het niet posten van bepaalde foto's of het uitblijven van een reactie op sociale media kan boekdelen spreken. Toch blijft het gissen en moeten wij altijd blijven afwegen hoe zeker we iets weten. Wij kiezen bewust niet voor gedragsdeskundigen. Zo'n deskundige is niet iemands behandelaar en ziet alleen de buitenkant. Dat is echt te weinig om feiten op te baseren en daar willen we van wegblijven.

Het binnenlandse nieuws doet het beter dan het nieuws uit het buitenland. Tenzij het om de heel groten gaat, zoals Justin Bieber en de Kardashians, anders is het al een snel een ver-van-mijn-bedshow voor onze lezers. Ze houden het liever dicht bij huis, dan valt er altijd wat te zeiken. Hierdoor is er altijd iets om aan te pakken. Als er even wat minder gebeurt, vaak in de maanden februari en maart (tel daar een lockdown bij op), gaan we in onderwerpen graven. Zo maakten we een tijdlijn van de geruchten rondom Lil Kleine en Jaimie Vaes, schreven we een karakterschets van Sarah van Soelen en zochten we uit hoe Big Brother-deelnemers het zich konden veroorloven om honderd dagen niet te werken.

We krijgen te maken met kritiek van zowel het publiek als de sterren zelf. Zij zeggen dan in interviews: 'Oh, dit wordt sowieso een kop op NU.nl.' Nou, niet dus. Wij bepalen zelf wat de insteek wordt. Vaak is dat waarvan de BN'er denkt dat wij het boeiend vinden niet zo heel spannend. Daar komt nog bij dat als iemand in een context een verhaal vertelt, het niet altijd goed voelt om dat los te trekken. Die afweging maken we ook regelmatig: we zijn weliswaar Achterklap, maar geen roddelpagina. Onze berichten gaan vooral over hoe iemand zich voelt en hoe iemand zich ontwikkelt of wat die persoon meemaakt.

Gelukkig ontvangen we ook genoeg positieve reacties. Veel mensen herkennen zichzelf in de verhalen van een ander of de verhalen zijn een eyeopener. Lezers hebben bekende personen vaak op een voetstuk geplaatst en om de menselijke kant van die mensen te laten zien, werkt geruststellend. Zo vertelde Roxeanne Hazes ons dat ze ondanks haar succes nog altijd met buikpijn van de zenuwen naar een optreden gaat. Het laat zien dat het niet gek is om je zo te voelen en dat werkt bemoedigend. Onze lezers voelen zich door de artikelen op Achterklap gezien."