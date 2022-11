Podcast Deel 7 | Het geheim van Mallorca: Een schuldige voor Carlo's dood

Deze voorlopig laatste aflevering van Het geheim van Mallorca gaat over de uitspraak in de zaak rondom de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. NU.nl-misdaadverslaggever Joris Peters is bij de uitspraak en vertelt wat hij hoorde en zag in de rechtszaal. Hij spreekt achteraf kort meerdere advocaten uit de zaak en de vader van de veroordeelde Sanil B., en uitgebreider met de moeder, tante en schoonzus van Carlo.

