Zaterdag is het twintig jaar geleden dat de Verenigde Staten getroffen werden door vier terroristische aanslagen, in de steden New York en Washington en in de staat Pennsylvania. Het land herdenkt de gebeurtenissen van 11 september 2001 met momenten van stilte en ceremonies. Onder meer president Joe Biden en oud-presidenten Barack Obama en Bill Clinton zijn daarbij aanwezig.

President Biden bezoekt zaterdag de drie rampplekken die werden getroffen. Terroristen van Al Qaeda kaapten op de rampdag in 2001 vier passagiersvliegtuigen, waarvan twee zich boorden in het World Trade Center in New York, een derde in het Pentagon in Washington en een vierde neerstortte in het dorp Shanksville in de staat Pennsylvania. Bij alle aanslagen kwamen in totaal bijna drieduizend mensen om het leven.

Samen met zijn vrouw Jill arriveerde Biden zaterdagochtend (lokale tijd) op Ground Zero in New York, de plek waar voorheen het World Trade Center stond. Iets voor 8.46 uur, het tijdstip waarop het eerste vliegtuig zich in de noordelijke toren boorde, begon de ceremonie met een minuut stilte. Daarna lazen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor.

Gedurende de dag zijn er zes momenten van stilte die overeen komen met de tijdstippen van de aanslagen en vliegtuigcrash twintig jaar geleden. Naast Biden en zijn vrouw , zijn ook oud-presidenten Barack Obama en Bill Clinton met hun echtgenoten aanwezig. Ze droegen een blauwe strik en hielden hun hand op het hart tijdens een processie in New York, waar honderden Amerikanen bij aanwezig zijn.

Biden bezoekt ook rampplekken in Shanksville en Washington

Biden en zijn vrouw wonen niet de hele ceremonie in New York bij. Ze vertrekken in de loop van de ochtend naar Shanksville, waar een van de gekaapte vliegtuigen twintig jaar geleden neerstortte toen passagiers de terroristen probeerden te overmeesteren. Als laatste bezoekt Biden het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De route die Biden aflegt komt overeen met de route die Obama in 2011 aflegde, op de tiende herdenkingsdag van 9/11. De oud-president riep zaterdagochtend in een verklaring op om de dag van de aanslagen nooit te vergeten en de mensen die zichzelf inzetten voor de veiligheid van anderen nooit als vanzelfsprekend te beschouwen.

Ook de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris en haar echtgenoot Douglas Emhoff zijn zaterdag bij meerdere herdenkingen aanwezig, waaronder die bij het Pentagon.