In de eerste dagen na 9/11 werden op luchthaven Schiphol zo'n 60.000 nagelschaartjes ingenomen. Dat vertelt Gerlach Cerfontaine, die president-directeur was van de luchthaven ten tijde van de aanslag, zaterdag in een interview met NU.nl.

De jacht op schaartjes en andere scherpe objecten laat de impact van de terreurdaad op de beveiliging van luchthavens zien. "De bagagecontrole ging van heel soepel naar heel streng. Alles moest gecontroleerd worden", zegt Cerfontaine, die van 1998 tot 2009 de leiding had op Schiphol.

Op de luchthaven leefde het gevoel dat er door de aanslag snel iets veranderd moest worden in de beveiliging, zonder precies te weten wát. "In het begin was het zoeken: wat doen we? Wat moeten we targeten?", aldus de voormalig president-directeur van Schiphol.

Cerfontaine noemt de welbekende nagelschaartjes, die van het een op het andere moment niet meer werden toegelaten. Die moesten bijvoorbeeld uit de koffers van oudere mensen worden gehaald. "Dat was natuurlijk onzin. Het was echt schieten met hagel."

Uiteindelijk werden in de eerste dagen zo'n 60.000 nagelschaartjes in beslag genomen, vertelt Cerfontaine. "Dat leverde toen nogal wat werk op, want die schaartjes moesten toen nog allemaal teruggestuurd worden naar het huis van de passagiers

Geen shampooflessen meer in handbagage, wel een bodyscan.

De aanslag op onder meer de Twin Towers heeft, ondanks het chaotische begin op bijvoorbeeld Schiphol, de beveiliging op luchthavens verbeterd en vliegen dus veiliger gemaakt, stelt Cerfontaine. "Het is bijna onvoorstelbaar wat het voor de veiligheid in de luchtvaart heeft gedaan."

Naast de intensieve bagagecontrole die vlak na 9/11 werd ingevoerd, mogen we vanaf 2006 geen flessen water of shampoo meer meenemen in onze handbagage. Deze regel kwam er na een verijdelde aanslag op de Londense luchthaven Heathrow. Sinds 2009 moet je door de bodyscan, nadat een aanslag van de 'onderbroekterrorist' op een vlucht van Amsterdam naar Detroit werd voorkomen.

"De risico's zijn door alle maatregelen alleen maar kleiner geworden en dat maakt vliegen dus veiliger", sluit de voormalig president-directeur van Schiphol af.