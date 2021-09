Weinig sectoren zijn van de ene op de andere dag zo veranderd als de luchtvaart. Door de aanslagen van 11 september 2001 laten we tegenwoordig onze bagage volledig controleren en moeten we ver voor de gate afscheid nemen van geliefden. Gerlach Cerfontaine, die twintig jaar geleden aan de knoppen zat als president-directeur van Schiphol, heeft 9/11 en de daaropvolgende veranderingen allemaal meegemaakt.

Het is zaterdag twintig jaar na 9/11, wat weet u er nog van?

"Ik stond op dat moment toevallig op de communicatieafdeling. Daar stonden altijd wel televisiezenders aan en dat was op die dag niet anders. CNN stond aan en ik zag het vliegtuig erin vliegen. 'Dit kan niet. Dit kan niet gebeuren', zeiden we tegen elkaar."

Kunt u uitleggen wat een aanslag duizenden kilometers ver weg doet voor een Nederlandse luchthaven?

"Het luchtruim boven de Verenigde Staten werd afgesloten en alle Amerikaanse toestellen moesten halverwege omkeren. Die mensen moesten vervolgens weer ergens worden ondergebracht. Dat deden wij in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. Die nacht sliepen hier uiteindelijk zo'n zesduizend gestrande passagiers in stapelbedden."

Een stel Amerikanen gestrand op luchthaven Schiphol op 12 september 2001 Een stel Amerikanen gestrand op luchthaven Schiphol op 12 september 2001 Foto: ANP

Hoe zagen na de dagen na de aanslag eruit?

"Alles veranderde ineens radicaal. De bagagecontrole ging van heel soepel naar heel streng. Alles moest gecontroleerd worden."

"Wel was het in het begin zoeken: wat doen we? Wat moeten we targeten? In de eerste dagen hebben we zo'n 60.000 nagelschaartjes ingenomen. Die moesten bijvoorbeeld uit de koffers van oudere mensen worden gehaald, wat natuurlijk onzin was. Het was echt schieten met hagel."

Dus van het ene op het andere moment moest alles veranderd worden?

"Ja, 9/11 heeft echt de hele beveiliging op luchthavens veranderd. Naast de bagagecontrole konden mensen veel minder vrij bewegen op het vliegveld. Het werd allemaal afgesloten. Zelfs het panoramaterras was even dicht, want daar zou iemand met een raket kunnen gaan staan. Alles was in één klap radicaal."

"Verder gingen we ons veel meer bezighouden met profilering. Voor het eerst werd samengewerkt tussen marechaussee, politie, Schiphol en ministeries op het gebied van data-uitwisseling en die combinatie van gegevens leverde veel op. Als je combinaties maakt van gegevens, dan zie je veel beter waar het risico zit."

Heeft 9/11 de luchtvaart veiliger gemaakt?

"9/11 was natuurlijk dramatisch voor de mensen die het trof en de verdere gevolgen die het heeft gehad. Maar het is bijna onvoorstelbaar wat het voor de veiligheid in de luchtvaart heeft gedaan. De risico's zijn door alle maatregelen alleen maar kleiner geworden en dat maakt vliegen dus veiliger."