Grote kans dat je twintig jaar na dato bij de eerste tonen van Overcome van Live gelijk de beelden van de aanslagen van 11 september 2001 weer voor je ziet. Het nummer van de Amerikaanse band ontpopte zich destijds tot troostlied, maar werd nergens in de wereld zo'n groot hitlijstsucces als in Nederland en België.

Hoewel Overcome voor velen hét nummer werd dat ze associëren met de aanslagen die op 11 september in de Verenigde Staten plaatsvonden, schreef frontman Ed Kowalczyk van de band Live het nummer niet over de gebeurtenissen van die dag. Het nummer was op dat moment namelijk al lang en breed af.

Live zou de week na de aanslag al zijn vijfde album V uitbrengen, waar Overcome deel van uitmaakt. Het nummer, dat lijkt te gaan over een religieuze ervaring in de duistere moderne wereld, was nooit bedoeld om als single te verschijnen. In de VS gebeurde dat ook nooit officieel.

Na de aanslagen op 11 september begonnen verschillende radiozenders het nummer echter te draaien vanwege de toepasselijke tekst. In Nederland werd het ook gebruikt onder beelden van de desastreuze gevolgen van het instorten van de Twin Towers in New York.

255 Bekijk hier de videoclip van Overcome van Live

Videoclip op Ground Zero

Filmmaker Steven Rosenbaum was op de dag van de aanslagen aanwezig in Manhattan, waar hij met een team allerlei beelden opnam van de aanslagen en het reddingswerk dat werd verricht. Deze beelden monteerde hij vervolgens met Overcome als soundtrack en hij liet deze zien aan een vriend van hem, die bij zender VH1 werkte.

De zender nam de 'videoclip' meteen op in zijn afspeellijst. De mannen van Live waren hier niet van op de hoogte en zagen de clip zelf ook voor het eerst op televisie.

Zanger Kowalczyk nam vervolgens een eigen versie op met studiobeelden vanuit Los Angeles. Maar na kritiek van Rosenbaum kwam er nog een derde versie, waarin Kowalczyk zelf Ground Zero (waar de Twin Towers stonden) bezoekt. Deze beelden worden afgewisseld met wat Rosenbaum eerder had geschoten. Dit werd de uiteindelijke videoclip.

Alleen een grote hit in Benelux

Na de aanslag bood Live het nummer gratis aan op zijn website. Pas weken laten werd besloten het ook uit te brengen tegen betaling. Alle opbrengsten hiervan gingen naar goede doelen rondom de nasleep van de aanslagen. Het nummer kwam in de Verenigde Staten echter niet verder dan de dertigste plaats in de hitlijst van moderne rock van Billboard.

Ook in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen haalde het nummer de hitlijsten niet, terwijl het in Nederland en België al snel in de top drie stond. In Nederland klom het nummer snel naar de de tweede plaats in de Top 40, waarmee het de grootste hit van de band werd.

Live, verder bekend van nummers als Dolphin's Cry en Run To The Water, nam in 2009 tijdelijk afscheid van frontman Kowalczyk. Hij voegde zich in 2016 weer bij de band, waarna de groep weer een plaat uitbracht en op tour ging.