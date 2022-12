Lek is gevonden en gedicht, kruising in Hengelo-Zuid weer geopend

Er is wekenlang gewerkt om een lekkende waterleiding te dichten. De boel is gerepareerd: de kruising Breemarsweg-Haaksbergerstraat-Oelerweg in Hengelo is donderdagavond weer geopend voor alle verkeer.

Het kruispunt ging eind november dicht om de reparatie mogelijk te maken. Bij het graven kwam onverwacht een spanningsleiding boven water, die daar niet had moeten liggen. Reden voor waterleiding Vitens en de gemeente Hengelo om de planning van de werkzaamheden aan te passen. Januari Het waterlek is nu gedicht, de kruising is weer open voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Het was de bedoeling dat er van 10 tot en met 27 januari nog zou worden gewerkt aan de Haaksbergerstraat. Maar dat gaat volgens de gemeente niet meer gebeuren. Volg Hengelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo Blijf met meldingen op de hoogte

