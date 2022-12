Hengelose bomen kunnen wel een extraatje gebruiken en krijgen speciaal substraat

Het is misschien een beetje te vergelijken met een scheutje Pokon dat je aan je kamerplanten geeft om ze een kleine oppepper te geven. Ook bomen hebben af en toe een dergelijke oppepper nodig. Op drie plekken in de stad heeft het bedrijf TFI bomen deze week extra voedingsstoffen toegediend. Dat is gebeurd in opdracht van de gemeente.