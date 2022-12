IJsbaan Delden met ‘mooiste ijs ooit’ gaat toch (beperkt) open

Bestuurslid Edwin van het Bolscher: "Op zondagochtend is er opnieuw gemeten en bleek het ijs overal een dikke centimeter aangegroeid te zijn. Op sommige plekken hebben we het dan over acht centimeter, op de iets meer beschutte locaties over zeven centimeter. Daarnaast is het misschien wel het mooiste ijs dat we ooit gehad hebben. We hebben zogenaamd 'zwart ijs' dat enorm helder is en waar de zon ook weinig invloed op heeft."