Op een onbekend aantal locaties in Hengelo zijn invallen gedaan. De verwachting is dat er meer artikelen in beslag worden genomen. Er zijn verdachten gehoord, die moeten zich later voor de rechter verantwoorden. Handel in nepartikelen is een vorm van ondermijnende criminaliteit. Vaak gaat het om witwassen van geld. De politie kwam deze zaak op het spoor na online onderzoek en meldingen via Meld Misdaad Anoniem.