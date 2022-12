STOET in Hengelo deelt koffie uit aan mensen die het niet kunnen betalen

Het concept is simpel: bestel één kopje koffie bij koffiebar STOET in Hengelo en betaal voor twee. Die extra kop is voor iemand die zich dat niet kan permitteren. "We maken de koffie met alle liefde."

Uitgestelde koffie. Het is een mooie term, vindt de Hengelose Sirah Hignell (39) van STOET, het lunchcafé op de benedenverdieping van de bibliotheek. "De koffie is betaald maar nog niet gemaakt."

Het idee om met de actie te beginnen, komt eigenlijk van een gast, vertelt Sirah. "Deze vrouw die hier regelmatig koffie komt drinken, vroeg ons of we ook aan uitgestelde koffie deden. Ik had er nog nooit van gehoord maar vond het meteen een sympathieke actie. Bovendien sluit het naadloos aan bij de Warme Winter Woonkamer, de actie die de bibliotheek deze dagen houdt."

Het fenomeen uitgestelde koffie komt oorspronkelijk uit Napels, waar het caffè sospeso heet: koffie in de wacht. Italianen nippen aan espresso bestellen er meteen een tweede bij, bedoeld voor een ander. Het fenomeen verspreidt zich over de hele wereld. "Het is echt een actie die bij ons past. Wij zijn laagdrempelig, en hopen dat mensen hier gebruik van gaan maken", zegt Sirah.

STOET wordt blij van de koppen die tot nu toe gedoneerd zijn, juist in een periode van dure boodschappen en hoge energieprijzen. "Het zijn de weken voor de feestdagen en dan wordt er gul geschonken. Wat fijn is, is dat mensen juist in deze dure tijd iets extra's geven. Dat is fantastisch om te zien."

Op een groot bord achter de toonbank staan de donaties gegroepeerd bij elkaar: 14 koppen koffie die nog genuttigd kunnen worden. En daarbij ook twee koppen soep. "Sommige mensen vinden het leuk om iets anders dan koffie te doneren", vertelt Sirah. Er hangt ook een volle stempelkaart op het bord. Weggegeven en dus voor een ander weer beschikbaar.

Waar het met de donaties wel snor zit, houdt het niet over met de doelgroep die deze uitgestelde koffie mag komen opdrinken. Waar dat aan ligt, weet Sirah niet precies. "De uitgestelde koffie is voor iemand die geen dak boven het hoofd heeft. Maar daar horen ook mensen bij die zich een bezoekje aan de horeca niet kunnen veroorloven."

STOET gaat de gasten voor wie de uitgestelde koffie bedoeld is, niet selecteren. "Als mensen er om vragen, krijgen ze het. Wij gaan uit van het goede van de mens. En maken de koffie met alle liefde."