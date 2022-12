Hengelo heeft eigen energieregeling, wie laat 800 euro liggen?

Een andere voorwaarde is dat tussen 1 juli en 1 oktober het voorschotbedrag voor energie hoger was dan 15 procent van het al dan niet gezamenlijke netto-maandinkomen.

PvdA-gemeenteraadslid Vincent ten Voorde wil van het college van B en W weten wat er wordt gedaan om deze vorm van financiële ondersteuning alsnog maximaal in te zetten. Ten Voorde: "Als redenen voor het achterblijven van de aanvragen worden genoemd dat de lokale regeling bij een grote groep inwoners niet bekend is of dat inwoners menen niet voor deze regeling in aanmerking te komen. Ook worden schaamte en taalproblemen als mogelijke oorzaken voor het niet aanvragen van de energieregeling genoemd. Daarnaast wordt ook aangegeven dat sommige inwoners moeite hebben met de aanvraagprocedure voor deze regeling."