Hengelo en Wierden aan kop met bezit elektrische auto’s in Overijssel

In de Twentse gemeenten Hengelo en Wierden is het aantal elektrische auto’s het grootst. Van de in totaal 13.098 in Overijssel geregistreerde elektrische voertuigen, rijden er 2521 in Hengelo. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf en laadpaalleverancier Zonneplan, op basis van cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

Wierden doet aardig mee, 5,1 procent (1288 red.) van de auto's die daar geregistreerd staan is elektrisch. Daarna volgt op gepaste afstand Rijssen-Holten. In Tubbergen (210), Hardenberg (367) en Staphorst (64) rijden naar verhouding juist de minste elektrische auto's in Overijssel.

Leaserijders

Begin december stonden er in Overijssel 13.098 elektrische personenauto's geregistreerd, op een totaal van 611.666 auto's. Opvallend is dat ruim tweeduizend van de Hengelose e-auto's verdeeld zijn over twee postcodes, waar ook twee leasemaatschappijen gevestigd zijn. De kans is dus groot dat het gros van de in Hengelo geregistreerde elektrische auto's leaseauto's zijn, waarvan de berijder niet per se in dezelfde gemeente hoeft te wonen.

Ook Wierden en in mindere mate Zwolle kennen één postcodegebied met opmerkelijk veel elektrische auto's. "Kijken we naar de gemeenten zonder opvallende uitschieters dan doen vooral de gemeenten Rijssen-Holten en Zwartewaterland het goed. Maar ook dat is relatief, want waar in deze gemeenten 2,8 en 2,4 procent van de auto's elektrisch is, ligt het landelijk gemiddelde op 3,4", zo meldt Zonneplan.

Diesel in Enschede niet meer populair

Waar elektrisch rijden steeds populairder wordt is bij diesel een tegenovergestelde trend te zien. Inwoners van Enschede hebben diesel het meest afgezworen (8,4 procent). Landelijk rijdt nog minder dan één op de tien auto's op diesel. In Steenwijkerland nog 18 procent van de auto's op diesel. Ook in Ommen, Hardenberg en Staphorst ligt dit percentage boven de 15 procent.