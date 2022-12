Planning werkzaamheden Hengelose kruising aangepast vanwege vondst middenspanningsleiding

De planning van het werk aan de kruising Breemarsweg-Haaksbergerstraat in Hengelo wordt aangepast. Oorzaak is de ontdekking van een middenspanningsleiding, die er volgens de tekening niet had moeten liggen.

De kruising ligt op de schop omdat er onder het wegdek een lekkende waterleiding ligt. Waterleidingbedrijf Vitens en de gemeente Hengelo zijn al met het werk begonnen. Nu meldt Vitens dat er sprake is van 'onverwachte zaken in de grond' waardoor de planning is aangepast. Volgens een woordvoerder van Vitens moet zo'n ontdekte spanningsleiding eerst worden veiliggesteld en onderzocht. Dat kost meer tijd. In Hengelo liggen de wegen aardig vol met kabels en leidingen, zegt Vitens. "Zodra je de grond openmaakt, zijn er verrassingen." De ontdekking leidt tot de volgende aanpassingen: De afsluiting van de Oelerweg en de rechtsaf van de Breemarsweg duurt tot dinsdag 6 december 6.45 uur. De straat is hierna weer volledig bereikbaar. De Breemarsweg gaat tussen de kruising en de Stephensonstraat dicht voor alle verkeer op dinsdag 6 december om 7.00 uur. Die afsluiting duurt tot donderdag 22 december 16.30 uur. 6 en 7 december staan er verkeersbegeleiders. Rijbaan voor fietsers Van 10 januari tot en met vrijdag 27 januari wordt gewerkt aan de Haaksbergerstraat. Het voetpad en fietspad zijn afgesloten, er wordt een rijbaan voor fietsers ingesteld. Vrachtwagens worden geattendeerd op de situatie en omgeleid door middel van borden. Het weer De planning kan nog worden gewijzigd, waarschuwt Vitens. Dat zal gebeuren als het weer zodanig verslechtert dat er niet gewerkt kan worden. Met de gemeente is afgesproken dat tijdens de kerstvakantie alle wegen weer toegankelijk zijn. Volg Hengelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo Blijf met meldingen op de hoogte

