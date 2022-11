Sporten bij BWO in Hengelo wordt duurder, club blijft populair

De club gooit ook de kantineprijzen omhoog. "Om de stijgende lasten op te vangen, veroorzaakt door de situatie op de energiemarkt. Een contributieverhoging is iets waar we simpelweg niet aan ontkomen", vertelt voorzitter Lukas van Belkum. BWO is daarmee niet de enige vereniging in Hengelo. Zo verhoogt ATC de contributie met bijna 11 procent. Daar staat tegenover dat BWO met zo'n honderd leden is gegroeid. De voetbal- en handbalclub heeft 1300 leden. Tot grote verrassing van het bestuur.