Meer onderzoek nodig bij Hengelose woonwagenlocaties

Omwonenden van het Bartelinkslaantje en de Grobbenweg hebben hun zorgen geuit over de verkeerssituatie. Het is volgens hen niet gewenst dat het autoverkeer op deze wegen toeneemt.

Indien nodig zal het ontwerp voor die omgeving worden aangepast aan wat de onderzoeksresultaten opleveren. Omwonenden hebben aangeven in gesprek te willen over de volgende versie van het ontwerp.

De gemeente belooft hierover nieuwe informatiebijeenkomsten te organiseren. "We zullen naar verwachting een half jaar uitlopen. We streven naar een behandeling in de gemeenteraad medio 2023", aldus het college van B en W.