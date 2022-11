Volle bak in Hengelose Schouwburg bij optreden Percussion Live

Een staand applaus kreeg Percussion Live dit weekend in de Hengelose Schouwburg. Het publiek was razend enthousiast over de optredens van Percussion Group op zaterdag en zondag. De organisatie ook: "Het was in één woord fantastisch!", zegt medeorganisator Gerard Schabbink.

De slagwerkgroep begon ooit in het Bornse kulturhus en maakte daarna de overstap naar het openluchttheater in Hertme. En nu stonden ze dus een avond en middag in Hengelo. Zaterdag genoten zo'n 750 bezoekers van hun muziek, zondag was het met ongeveer 600 bezoekers iets minder druk. Schabbink is een tevreden man. "Helemaal gezien de omstandigheden", zegt hij. "Na corona zijn de koren ingeteerd en alles wordt duurder. Dan ga je wel nadenken of je naar zo'n optreden gaat. Desondanks was het gewoon druk en zijn we dik tevreden. Ook na afloop bleven de mensen nog lang hangen." Volg Hengelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo Blijf met meldingen op de hoogte

