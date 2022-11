Scholier Tom overleden aan verwondingen na aanrijding in Hengelo

De jongen die vorige week ernstig gewond raakte bij een verkeersongeval op de Sloetsweg, is donderdagmiddag overleden aan zijn verwondingen. De jonge fietser kwam in botsing met een auto. Het Hengelose C.T. Stork College vindt zijn overleden leerling Tom 'een superheld'.

Donderdag heeft het Stork College in een bericht aan leerlingen en ouders bekendgemaakt dat Tom aan de gevolgen van het ongeval is overleden. Tom zat in de tweede klas. 'We zijn hierdoor diep geschokt en verdrietig', schrijven Marianne Heijting en Astrid de Jong namens de directie van de school.

Donderdag heeft het Stork College in een bericht aan leerlingen en ouders bekendgemaakt dat Tom aan de gevolgen van het ongeval is overleden. Tom zat in de tweede klas. 'We zijn hierdoor diep geschokt en verdrietig', schrijven Marianne Heijting en Astrid de Jong namens de directie van de school.

'Net als zijn ouders zien we Tom als een superheld, want door zijn orgaandonatie worden vijf andere kinderen geholpen.' Donderdagavond is er in de school aan de Fré Cohenstraat een bijeenkomst die is bedoeld voor leerlingen en ouders. Met de klassen wordt de komende dagen ook stilgestaan bij het overlijden van Tom en de verwerking van het verdriet.

De klasgenoten van Tom wisten vorige week dat het om een ernstig ongeval ging, vertelt woordvoerder Fijke Hoogendijk van de stichting Carmelcollege, waar de school onder valt. "Hij lag in het ziekenhuis in Groningen dus de scholieren beseften wel dat het heel ernstig was. Maar toen donderdagmiddag het bericht kwam dat hij was overleden, sloeg dat in als een bom. Jongeren op die leeftijd schrikken sowieso van dit soort gebeurtenissen, het is heel abstract. We proberen de leerlingen zo veel mogelijk steun te bieden, onder meer door deze avond te houden."

Leerlingen uit de klas van de jongen kunnen, als ze dat willen, naar de uitvaart. Er wordt mogelijk ook nog gewerkt aan een gedenkboek op school. Aan ouders wordt gevraagd hun zoon of dochter in de gaten te houden. "Want iedereen gaat op een andere manier met dit soort tragische gebeurtenissen om", aldus Hoogendijk.