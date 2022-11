Raad van State zet licht op groen voor bouw school in Borne

In de uitspraak stelt de Raad van State vast dat Borne in het bestemmingsplan nu terecht een aantal beperkingen op het vloeroppervlak van het gebouw (max 250 vierkante meter) heeft vastgelegd. Verder heeft de Bornse gemeenteraad de speelterrein-bestemming geschrapt en de parkeerregeling aangepast.

Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de kritiek van de Raad, zoals in de tussenuitspraak van afgelopen juni was opgetekend. Toen gaf het bestuursrechtcollege de gemeenteraad een paar maanden de tijd om de fouten te herstellen. Overigens was de bezwaarmaker het niet eens met de reparaties en stelde opnieuw beroep in. Dat wijst de bestuursrechter vandaag af.