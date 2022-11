De ruit is eruit geknald: politie doet nader onderzoek naar incident aan de Egbertstraat in Hengelo

De politie Twente doet nader onderzoek naar een incident aan de Egbertstraat in Hengelo dat in de buurt wordt omschreven als een aanslag met zwaar vuurwerk. Bij het voorval raakte de bewoonster gewond.

Dinsdagavond rond 22.45 uur kreeg de politie een melding van brand in een woning aan de Egbertstraat in Hengelo Overijssel. Ter plaatse bleek sprake te zijn van rookontwikkeling en glasschade. De bewoonster van de woning was gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

n de buurt zeggen bewoners dat het niet zomaar een brandje was. Ze hebben een harde knal in de woning gehoord en vermoeden dat er zwaar vuurwerk of een brandbom naar binnen is gegooid. De politie wil daarop niet ingaan. Ze onderzoekt het incident.

De woning ligt dichtbij het centrum van Hengelo, aan de zuidkant van het spoor. Deuren aan voor en achterkant zijn door de politie verzegeld voor verder sporenonderzoek. Aan de straatkant zijn geen tekenen van het voorval te zien. Een lamp op de vensterbank is aan gebleven ondanks de afwezigheid van de vrouw die er woont.

Overal ligt glas

Aan de achterkant staat een fiets voor de gevel en ligt er overal glas op tegels en in het gras. Een venster is dichtgetimmerd en van het dubbele glas in het kleinere raam ernaast is alleen de binnenste laag versplinterd. Voor noch achter zijn sporen van brand in de woning te zien.

De politie is meteen na het voorval met buurtonderzoek begonnen. Deze woensdag zet ze dat voort. Tegen het middaguur had ze nog geen gelegenheid gehad om de bewoonster in het ziekenhuis verder te ondervragen. Een buurman vraagt zich af wat er met het hondje van de vrouw is gebeurd.

Een andere buurtbewoonster zegt te hopen dat het slachtoffer er weer bovenop komt. Ze wordt beschreven als een alleenstaande vrouw van een jaar of dertig.