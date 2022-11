Persoon gewond naar ziekenhuis na incident in woning net buiten centrum van Hengelo

In de Egbertstraat in Hengelo is dinsdagavond een persoon gewond geraakt bij een incident gemeld bij een woning. Onduidelijk is nog wat en precies is voorgevallen. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident werd aanvankelijk gemeld als woningbrand, maar eenmaal ter plekke bleek er niks in brand te staan. Hulpdiensten zijn na de melding direct naar de woning aan de Egbertstraat gegaan, in een flatwoning in een straat die aan het centrum van Hengelo ligt. Er kwamen vier politieauto's en twee ambulances ter plaatse. De politie doet nog onderzoek bij de woning. Ook wordt in de buurt gezocht naar beschikbare camerabeelden. In ieder geval één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is welke verwondingen de persoon heeft opgelopen. Volg Hengelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo Blijf met meldingen op de hoogte

