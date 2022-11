PvdA wil dat ABN Amro sluiting kantoor Hengelo terugdraait

De gemeenteraadsfractie van de PvdA komt met de vragen naar aanleiding van een artikel in deze krant . Vorige week werd bekend dat het kantoor van ABN AMRO sinds september is gesloten. Hengelose klanten van de bank moeten nu naar Enschede. Dit tot ergernis van onder meer de Seniorenraad Hengelo.

PvdA-fractievoorzitter Vincent ten Voorde wil weten of het college van b&w het met de partij eens is dat de sluiting van fysieke bankfilialen in Hengelo een onwenselijke ontwikkeling is? 'Zo ja, is het college bereid het gesprek met de banken aan te gaan om deze sluiting terug te draaien of naar een andere passende oplossing te zoeken?'