Politie pakt man op aan Kamille Delden na heterdaadje aan de Reigerstraat

De politie heeft op donderdagavond rond 23.30 uur een man aangehouden aan de Kamille in Delden. De persoon in kwestie wordt verdacht van een schuurinbraak aan de Reigerstraat. De politie is op zoek naar eventuele getuigen en camerabeelden.

De verdachte werd door een bewoner van de Reigerstraat betrapt in een schuur achter het huis. De man ging er daarop te voet vandoor. Vermoedelijk liep hij via de Cramerstraat, het Hooijerinksplein, het schoolplein van de Erve Hooyerinck en het rode pad, naar de Kamille waar hij werd aangehouden. De politie vraagt mensen op de route (en de directe omgeving daarvan) om te kijken of ze geen spullen missen. Ook wil de politie graag camerabeelden hebben. Er is al deels een buurtonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek zal op vrijdag een vervolg krijgen. Volg Hengelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo Blijf met meldingen op de hoogte

