Lang was het traditie dat in het centrum een grote kerstboom werd geplaatst. Vaak ging het om een uit de kluiten gewassen kerstboom uit een Hengelose tuin. Gemeentelijk groenbedrijf Gildebor zaagde de boom om en zorgde voor transport naar de Markt.

In verband met werkzaamheden is er op de Markt geen plek. Bij de ijsbaan voor het stadhuis komt een kunstboom, reden voor Gildebor om een jaar over te slaan.