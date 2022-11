Vermiste man uit Hengelo in goede gezondheid aangetroffen

De 74-jarige man die sinds woensdagochtend vermist was, is in goede gezondheid aangetroffen.

De politie en de brandweer hebben woensdag een grote zoekactie gehouden naar een 74-jarige man uit Hengelo. Onder meer op sociale media werd opgeroepen om uit te kijken naar de man. Met succes, want de politie meldt dinsdagavond dat de vermiste man in goede gezondheid is aangetroffen.

