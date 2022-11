Fietser gewond na aanrijding met auto in Hengelo, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Een fietser is woensdagochtend gewond geraakt op de Sloetsweg in Hengelo. Dat gebeurde na een aanrijding door een automobilist. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer is uiteindelijk in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De Sloetsweg werd na het ongeval vanaf de kruising met de Oldenzaalsestraat afgesloten. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is onbekend. Volg Hengelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo Blijf met meldingen op de hoogte

