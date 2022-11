Ongeluk op A1 leidt tot file tussen Oldenzaal en Hengelo

Op de A1 tussen de Duitse grens en Hengelo is deze woensdagmorgen een ongeluk gebeurd. Daardoor is een file ontstaan over een lengte van 5 kilometer.

Het verkeer staat vast tussen Oldenzaal en Hengelo. De extra reistijd bedraagt momenteel ruim tien minuten. Volg Hengelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo Blijf met meldingen op de hoogte

