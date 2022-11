Maandverband en tampons gratis en voor niets voor Hengeloërs met een kleine beurs? De gemeente vindt het een uiterst sympathiek idee en gaat onderzoeken of het haalbaar is.

Lokaal Hengelo kwam onlangs met dit voorstel. De partij maakt zich zorgen over de fors gestegen prijzen van eerste levensbehoeften, zoals gas, benzine en levensmiddelen. Tampons en maandverband gratis beschikbaar stellen voor minima, dat zou een goed plan zijn.

Daar is het college van B en W het ook zeker mee eens. Of het wordt ingevoerd is nog wel de vraag. Begin volgend jaar wordt het armoedebeleid van de gemeente geëvalueerd. Dat is het moment om over gratis menstruatieproducten te beslissen. "Maar uiteindelijk is het de gemeenteraad die er over gaat", aldus een woordvoerder.

De gemeente wijst ook op de Voedselbank Midden Twente en All4Free, die regelmatig gratis maandverband en tampons zouden verstrekken. Maar volgens de Voedselbank valt dat aanbod tegen, woordvoerder Han Eulderink meldt dat ze maar heel beperkt dit soort spullen binnenkrijgen.

Op meer plekken in Twente zijn initiatieven voor het gratis verstrekken van deze hulpmiddelen. Zo staat er in Goor een mobiele supermarkt, ook met maandverband en tampons, waar mensen gratis spullen kunnen meenemen.