De eend die twee weken met een plakbandrol rond zijn snavel rondzwom in een Hengelose vijver, is eindelijk bevrijd van het plastic. Dat gebeurde zondag dankzij een reddingsactie van de dierenambulance en fanatieke buurtbewoners.

Het was zondagochtend druk aan de Woolderesweg in Hengelo, waar een groep mensen de eend (alweer) probeerde te vangen. Kinderen gingen zelfs met een rubberboot het water op in een poging het arme diertje te bevrijden van het plakband. Een dag eerder kwam de brandweer ook al in actie.

Na anderhalf uur werd de eend gevangen en kon de dierenambulance de plakbandrol verwijderen. De eend fladderde direct richting soortgenoten. Eind goed, al goed.