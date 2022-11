Er moet meer aandacht komen voor leesvaardigheid bij kinderen in Hof van Twente. Dat vindt CDA-raadslid Riekele Bijleveld. Hij wil dat het college daar meer geld voor uittrekt.

"Uit internationaal onderzoek onder 10- en vijftienjarigen is gebleken dat de leesvaardigheid van kinderen in Nederland de afgelopen jaren fors is gedaald. Dat is een verontrustende trend, want goed kunnen lezen is een noodzakelijke basisvaardigheid om in je in de maatschappij te kunnen handhaven", stelt Bijleveld.

Bibliotheek Hof van Twente is inmiddels een zogeheten 'leesoffensief' begonnen op basisscholen. Leesconsulenten van de bibliotheek voeren daarbij gesprekken met de leescoördinator van verschillende scholen, om zo samen een nieuw 'leesprogramma' te ontwikkelen. Met als doel de leesvaardigheid van leerlingen op een hoger plan te brengen.

Meer scholen moeten meedoen

"Er zijn inmiddels tien scholen die hieraan meedoen. Wij vinden het echter wenselijk om alle scholen op te nemen in dit programma. Daar moet geld voor vrij worden gemaakt. We hopen dat het college van burgemeester en wethouders dit wil opnemen in de begroting voor volgend jaar."