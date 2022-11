Bij verkeerscontroles op diverse plekken in de stad heeft de politie donderdag 48 boetes uitgeschreven. Opvallend was het grote aantal automobilisten, fietsers en scooterrijders (19 in totaal) dat de fout in ging door tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

Een overtreding waar een forse boete op staat: 350 euro voor een automobilist en 140 euro voor een fietser of scooterbestuurder die betrapt wordt met een mobieltje in de hand. In overleg met de wijkagenten had de politie drie locaties uitgekozen waar sprake is van de nodige verkeersoverlast. Op de Oldenzaalsestraat was dat ter hoogte van het restaurant China Tuin, op de Diamantstraat stonden de agenten nabij de Makro en op De Kuipersdijk werd gecontroleerd dicht bij het FBK-stadion.

Voor de controles werden twaalf agenten ingezet, waaronder drie motoragenten. Met een lasergun en een rollerbank werd de snelheid van voorbij komende voertuigen geregistreerd. Volgens een woordvoerder van de politie was er veel discussie met de verkeersdeelnemers die een boete kregen omdat ze gespot werden met een mobieltje in handen: "Het maakt niet uit of je toestel aan hebt staan of niet. Het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden is gewoon strafbaar."

Negen scooterbestuurders werden naar huis gestuurd met een boete, omdat hun voertuig harder reed dan is toegestaan. Het aantal automobilisten dat zich niet aan de maximumsnelheid hield, bedroeg uiteindelijk twaalf stuks."