Het leek er door de hoge energieprijzen ook dit jaar niet van te komen. Maar dankzij een gunstig contract kan er deze winter toch nog worden geschaatst in het stadscentrum. Zonder dat er aggregaten nodig zijn om het ijs op temperatuur te houden.

Ze zijn, zo zeggen ze zelf bij Hengelo Promotie en Stichting Centrum Management, 'niet over een nacht ijs gegaan'. Na twee jaar afwezigheid vanwege corona, leek de energiecrisis dit jaar de aanleg van een tijdelijke ijsbaan in het stadscentrum onmogelijk te maken. "Maar juist in deze tijden van onzekerheid willen we onze bewoners en bezoekers gezelligheid, plezier en vermaak brengen", aldus Monique Delsing-Otto van Hengelo Promotie.

Uiteindelijk gaven het 'economisch en sociaal' belang van de ijsbaan de doorslag. De baan, die van 2 december tot 8 januari op het Burgemeester Jansenplein voor het stadhuis komt te liggen, trekt volgens de organisaties extra publiek dat de winkeliers zeker in deze moeilijke tijd goed kunnen gebruiken. Daarnaast wordt de ijsbaan gezien als een 'essentieel onderdeel' van de kerstmarkt op 17 en 18 december. "Als stad met een dorps karakter kan een ijsbaan niet ontbreken", vindt Delsing.

Hotel-café Stravinsky verzorgt het horecagedeelte. Er komen twee kerstchalets te staan, voor warme chocolademelk, glühwein en snacks. Ook kunnen bedrijven en groepen er een eindejaarborrel of curlingtoernooi houden. Basisscholen kunnen er ook weer komen schaatsen en er wordt nog nagedacht over enkele andere activiteiten. De organisatie kan nog wel wat vrijwilligers gebruiken.