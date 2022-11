De een duikt bijna als een professional in het water. De ander laat het toch maar liever bij een bevallig sprongetje vanaf het startblok. De onderlinge verschillen zijn soms groot, maar dat maakt het zwemkampioenschap voor de Hengelose basisscholen er niet minder spannend om.

Liefst 216 uit de groepen 7 en 8 doen er mee aan de wedstrijden, woensdag en donderdag in het Twentebad. Dat is een record. Het zwemkampioenschap is het eerste van negen schooltoernooien. Aan het einde van de reeks wordt de Allround Supercup uitgereikt.