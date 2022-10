Op de Westelijke Esweg in Hengelo is zondagavond een auto frontaal op een boom gebotst. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie verrichtte twee aanhoudingen.

De auto liep enorme schade op door de botsing. Op de weg lagen ook overal brokstukken. In de auto zaten drie personen. De politie hield twee van hen aan, waaronder de chauffeur van de auto. Buurtbewoners hoorden gierende banden voorafgaand aan de botsing.